Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 11:37

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: попавшего в ДТП рэпера Navai отпустили после опроса

Попавшего в ДТП рэпера Navai отпустили после опроса

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), который попал в ДТП на Зубовском бульваре в Москве, отпустили после опроса. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

После аварии музыкант рассказал агентству, что чувствует себя хорошо. Позднее он уехал на оформление в ГАИ.

Артист попал в ДТП на спорткаре Ferrari вечером 5 мая. Его автомобиль развернуло, после чего машина подлетела и врезалась в столб и бордюр. Очевидцы утверждали, что после инцидента рэпер переоделся и попытался скрыться от свидетелей на другом транспортном средстве.

В результате аварии погибших и пострадавших нет. Сам Navai сказал, что причиной ДТП стали плохие гоночные колеса. По его словам, скорость авто составляла 45–50 километров в час.

При этом позже артист сообщил, что спорткар ему не принадлежит. Машина, с его слов, была арендована.

Автоэксперт Федоров рассказал, что восстановить Ferrari после ДТП в Москве не получится

Читайте также


происшествияДТПшоу-бизнесгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика