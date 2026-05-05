Три нежилых помещения выставили на торги в районе Северном

Три нежилых помещения площадью от 151 до 248,1 квадратного метра выставили на торги в районе Северном. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Коммерческие помещения находятся по адресу Долгопрудная аллея, дом 15, корпуса 1 и 3. В них можно открыть продуктовые магазины, тренажерные залы или культурно-досуговые организации.

Объекты расположены на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы. Прием заявок на участие в открытых аукционах завершится 13 мая, сами торги состоятся 21 мая на электронной площадке "Росэлторг". Участникам понадобится регистрация и усиленная электронная подпись.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в марте в доме 15, корпусе 1, на Долгопрудной аллее уже приобрели помещение площадью около 270 "квадратов", а в корпусе 5 в январе в частную собственность перешли объекты площадью 160 и 248,3 "квадрата".

По ее словам, всего в первом квартале 2026 года на северо-востоке столицы инвесторы купили у города 17 коммерческих объектов общей площадью свыше 3 тысяч "квадратов", в том числе 1 здание. Оно расположено на 2-й Северной улице, его площадь превышает 1 тысячу "квадратов".

