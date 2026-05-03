Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 22:43

Происшествия

СК начал проверку инцидента с катером на Москве-реке в Подмосковье

Фото: MAX/"Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после инцидента с катером на Москве-реке в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что процессуальная проверка организована по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Кроме того, ведомство даст оценку действиям лиц, которые допустили нарушения правил безопасности на водном транспорте.

Инцидентом также заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку. Об этом говорится в сообщении ведомства в MAX. По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования

Администрация Красногорского городского округа в беседе с РИА Новости отметила, что на реке в микрорайоне Павшинская пойма перевернулся катамаран. Всех людей подняли из воды, погибших нет. При этом двое пострадавших детей были госпитализированы, остальные отказались ехать в больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая. По данным СМИ, водное средство с людьми на борту перевернулось в Павшинской пойме. В результате в воду упали 12 человек. Спасатели достали из воды 7 детей и 5 взрослых. Все они были в спасательных жилетах.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика