Питерский зоопарк завел Instagram по примеру московского зоосада

Фото: instagram.com/spbzoopark

Зоопарк Санкт-Петербурга, "вдохновился" опытом московского и завел собственный инстаграм. В аккаунте уже 19 фотографий, на которых запечатлены австралийская квакша, любящая, когда ее гладят, игуана, белый медвежонок Услада и другие животные.

Аккаунт зоопарка в инстаграме @spbzoopark появился 24 июля.

Напомним, что аккаунт Московского зоопарка вошел в список из 24 лучших российских инстаграмов. Рейтинг составило англоязычное издание о современной российской культуре The Calvert Journal.

Фото: instagram.com/spbzoopark

В список лучших инстаграмов также попали аккаунты Мирославы Думы, Наталии Водяновой, Виктории Бони, Артемия Лебедева, Рамзана Кадырова, фотографа Мурада Османова с его серией "Следуй за мной" и другие.

В рейтинг вошел и аккаунт Роскосмоса, который публикует захватывающие виды Земли с Международной космической станции и повседневную жизнь ее обитателей.

А также инстаграм Дмитрия Медведева, который выкладывает в основном фото из путешествий, новые пиджаки и галстуки, цветы, котят, целующихся лебедей и селфи из лифта.