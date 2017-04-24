Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции

Макрон и Ле Пен прошли в финал выборов во Франции

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, сообщает "Газета.ру".

После подсчета всех бюллетеней первого тура выборов Макрон одержал победу с результатом в 23,75 процента голосов, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента.

За кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона проголосовали 19,91 процента, а за лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона – 19,64 процента.

В первом туре выборов президента Франции на пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Второй тур состоится 7 мая.