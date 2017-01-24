Администрация Обамы перевела в Палестину 221 млн долларов

Администрация президента США Барака Обамы за несколько часов до вступления Дональда Трампа в должность перевела 221 миллион долларов Палестинской автономии, сообщает Associated Press.

Представители администрации официально уведомили Конгресс о своем намерении утром 20 января, за несколько часов до инаугурации Трампа.

Эксперты считают, что такое решение может вызвать серьезное негодование как со стороны Конгресса, так и со стороны Трампа, который не раз обвинял администрацию Обамы в том, что тот испортил отношения с союзником США Израилем.

Ранее вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о выходе из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, которое на протяжении нескольких лет продвигала администрация Обамы.

Кроме того, в первый день своей работы на должности президента, Трамп подписал указ об отмене реформы здравоохранения Obamacare.

