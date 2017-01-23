Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных штатов из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), передает Reuters.

Это было одним из обещаний предвыборной кампании Трампа. Президент США назвал указ о выходе из ТТП великим шагом для американского рабочего.

Транстихоокеанское партнерство – проект администрации экс-президента США Барака Обамы. Предполагалось, что США создадут с ключевыми странами Тихоокеанского региона зону свободной торговли. 4 февраля 2016 года торговое соглашение о создании ТТП подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этот договор не входил Китай, и эксперты отмечали, что партнерство направлено прежде всего против расширения влияния Китая на Тихом океане.



Кроме того, американский президент подписал указ, вводящий мораторий на прием на работу новых госслужащих. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении значительно сократить расходы федерального бюджета на содержание бюрократического аппарата. Однако мораторий не будет распространяться на военных.