Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных штатов из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), передает Reuters.
Это было одним из обещаний предвыборной кампании Трампа. Президент США назвал указ о выходе из ТТП великим шагом для американского рабочего.
Кроме того, американский президент подписал указ, вводящий мораторий на прием на работу новых госслужащих. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении значительно сократить расходы федерального бюджета на содержание бюрократического аппарата. Однако мораторий не будет распространяться на военных.
Дональд Трамп уже подписал указ, который облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о медицинском страховании (Obamacare). Это одно из главных свершений Обамы на посту президента США.
Суть реформы заключалась в обязательном приобретении медицинского полиса всеми незастрахованными американцами. При этом предусматриваются субсидии малоимущим. Cенат США 12 января одобрил начало процесса отмены реформы здравоохранения