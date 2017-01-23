Форма поиска по сайту

23 января 2017, 19:57

В мире

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных штатов из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), передает Reuters.

Это было одним из обещаний предвыборной кампании Трампа. Президент США назвал указ о выходе из ТТП великим шагом для американского рабочего.

Транстихоокеанское партнерство – проект администрации экс-президента США Барака Обамы. Предполагалось, что США создадут с ключевыми странами Тихоокеанского региона зону свободной торговли. 4 февраля 2016 года торговое соглашение о создании ТТП подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этот договор не входил Китай, и эксперты отмечали, что партнерство направлено прежде всего против расширения влияния Китая на Тихом океане.

Кроме того, американский президент подписал указ, вводящий мораторий на прием на работу новых госслужащих. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении значительно сократить расходы федерального бюджета на содержание бюрократического аппарата. Однако мораторий не будет распространяться на военных.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после инаугурации собирается отменить около 70 процентов указов, введенных в действие ушедшим главой Белого дома Бараком Обамой.

Дональд Трамп уже подписал указ, который облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о медицинском страховании (Obamacare). Это одно из главных свершений Обамы на посту президента США.

Суть реформы заключалась в обязательном приобретении медицинского полиса всеми незастрахованными американцами. При этом предусматриваются субсидии малоимущим. Cенат США 12 января одобрил начало процесса отмены реформы здравоохранения

жизнь в мире

Главное

