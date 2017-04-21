Российские бомбардировщики четвертый день летают около Аляски

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Самолеты ВКС России четвертый день подряд пролетают рядом с Аляской, сообщает "Газета.ру".

В последний раз бомбардировщики входили в опознавательную зону ПВО США на расстоянии 700 морских миль от Анкориджа. В Пентагоне утверждают, что такие полеты не несут угрозы Соединенным Штатам, однако их частота заставляет обратить на себя внимание.

Несколько дней назад американские военные поднимали самолеты на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски.

В Минобороны РФ отметили, что летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. Делается это по утвержденному праву.