Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Около 300 человек погибли и более тысячи получили ранения во время водного фестиваля в Мьянме, сообщает "Вести.Ru".

Всего за четыре дня празднования Тинджана – торжества, знаменующего наступление Нового года – было зарегистрировано 1200 дел, связанных с ДТП, убийствами, воровством, насилием и употреблением наркотиков.

Водный фестиваль проводят, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна. Жители Мьянмы считают, что во время праздника вода смывает с человека грехи и болезни, неся ему удачу.