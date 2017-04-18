Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 09:51

В мире

Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Около 300 человек погибли и более тысячи получили ранения во время водного фестиваля в Мьянме, сообщает "Вести.Ru".

Всего за четыре дня празднования Тинджана – торжества, знаменующего наступление Нового года – было зарегистрировано 1200 дел, связанных с ДТП, убийствами, воровством, насилием и употреблением наркотиков.

Водный фестиваль проводят, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна. Жители Мьянмы считают, что во время праздника вода смывает с человека грехи и болезни, неся ему удачу.

жизнь в мире

