Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2017, 02:46

В мире

Британский парламент одобрил законопроект о запуске Brexit‍

Фото: ТАСС/Emmanuele Contini

Британский парламент одобрил законопроект о выходе страны из Евросоюза и наделил премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить данную процедуру, передает "Вести.Ru".

Решение было принято, поскольку вероятность того, что кабмин или депутаты изменят мнение и согласятся с предложениями лордов, ничтожно.

Теперь утвержденный обеими палатами парламента билль поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего приобретет статусе закона, и Тереза Мэй получит право запустить процедуру Brexit де-юре.

13 марта, нижняя палата парламента Великобритании отклонила поправки. Документ был возвращен в палату лордов на повторное рассмотрение.
жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика