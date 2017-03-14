Британский парламент одобрил законопроект о запуске Brexit‍

Фото: ТАСС/Emmanuele Contini

Британский парламент одобрил законопроект о выходе страны из Евросоюза и наделил премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить данную процедуру, передает "Вести.Ru".

Решение было принято, поскольку вероятность того, что кабмин или депутаты изменят мнение и согласятся с предложениями лордов, ничтожно.

Теперь утвержденный обеими палатами парламента билль поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего приобретет статусе закона, и Тереза Мэй получит право запустить процедуру Brexit де-юре.