Нефть торгуется ниже 51 доллара за баррель впервые с ноября 2016 года

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Стоимость нефти марки Brent опустилась на 0,92 процента и составила 50,83 доллара за баррель на лондонской бирже, сообщает ТАСС.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent начала падать на прошлой неделе после сообщения об увеличении запасов "черного золота" в США. С 24 февраля по 3 марта они увеличились на 8,22 миллиона баррелей и составили 528,40 миллиона баррелей.

Кроме того, американская нефтегазовая компания Baker Hughes в очередной раз увеличила число буровых установок. В годовом выражении их количество выросло на 267 штук или на 54,6 процента.