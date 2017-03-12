Президент Грузии призвал к спокойствию из-за акции протеста в Батуми

Фото: YAY/Alex Garaev

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал протестующих в Батуми уважать закон и государственные институты. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале президента Грузии.

Вместе с тем, Маргвелашвили заявил о необходимости соблюдать право граждан на самовыражение.

Беспорядки в Батуми начались вечером 11 марта после ареста шестерых граждан. Участники акции протеста пытались ворваться в здание полиции Аджарии в Батуми. Спецназ применил против них слезоточивый газ и резиновые пули – в результате пострадали 22 человека, среди которых шесть полицейских.