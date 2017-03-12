Фото: picture alliance/Arco Images G/Straesser, H
Полиция разогнала демонстрантов у турецкого консульства в Роттердаме. Об этом сообщает RTL. Всего к зданию пришли около двух тысяч человек.
После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" и пригрозил ответными мерами.
В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Эрдоган перешел границы.
Позже Кайя отправилась в Нидерланды наземным транспортом из Германии. В итоге, ее машину остановили генконсульства Турции в Роттердаме. Министра решили депортировать из страны. В сопровождении полиции Кайя отправилась обратно к границе с Германией.