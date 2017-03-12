Форма поиска по сайту

12 марта 2017, 07:52

В мире

Полиция разогнала демонстрантов у турецкого консульства в Роттердаме‍

Фото: picture alliance/Arco Images G/Straesser, H

Полиция разогнала демонстрантов у турецкого консульства в Роттердаме‍. Об этом сообщает RTL. Всего к зданию пришли около двух тысяч человек.

В пятницу правительство Нидерландов запретило посадку самолета с главой турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме, где он должен был выступить на митинге в преддверии конституционного референдума в Турции. Власти королевства мотивировали свой отказ тем, что выступление министра может представлять угрозу общественной безопасности.

После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" и пригрозил ответными мерами.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Эрдоган перешел границы.

Позже Кайя отправилась в Нидерланды наземным транспортом из Германии. В итоге, ее машину остановили генконсульства Турции в Роттердаме. Министра решили депортировать из страны. В сопровождении полиции Кайя отправилась обратно к границе с Германией.

