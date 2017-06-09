Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 15:23

В мире

Тереза Мэй сформирует коалиционное правительство

Фото: Ben Birchall/ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена сформировать в парламенте коалицию консерваторов с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, сообщает ТАСС. Об этом премьер заявила после аудиенции с королевой Елизаветой II.

Новое правительство, по мнению Мэй, сможет вести страну вперед в непростые времена переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Премьер уточнила, что они начнутся 19 июня, как и было запланировано.

Ранее стало известно, что консерваторы утратили парламентское большинство после досрочных выборов в парламент, что влечет за собой необходимость переговоров между партиями для создания коалиционного правительства.

Между тем, ряд экспертов, в том числе Иэн Бегг из Европейского института в Лондонской школе экономики, предполагают, что недовольство консерваторов потерей части мандатов может привести к отставке Терезы Мэй.

