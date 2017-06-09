Тереза Мэй сформирует коалиционное правительство

Фото: Ben Birchall/ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена сформировать в парламенте коалицию консерваторов с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, сообщает ТАСС. Об этом премьер заявила после аудиенции с королевой Елизаветой II.

Новое правительство, по мнению Мэй, сможет вести страну вперед в непростые времена переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Премьер уточнила, что они начнутся 19 июня, как и было запланировано.