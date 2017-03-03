Мартен Фуркад выиграл Кубок мира по биатлону в общем зачете

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевав бронзу в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Пхенчхане, досрочно стал обладателем большого Хрустального глобуса в сезоне-2016/17. Об этом говорится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

После этой гонки в активе Фуркада 1068 очков. За ним следует российский спортсмен Антон Шипулин с 708 баллами в активе.

До окончания розыгрыша Кубка мира по биатлону осталось еще шесть личных гонок. Однако, даже если россиянин одержит победу во всех шести, а Фуркад не наберет ни одного очка, это не повлияет на конечный результат в общем зачете Кубка мира. Французский биатлонист все равно останется первым по числу побед в гонках, ведь за Фуркадом числятся 11 выигранных стартов против одной победы у Шипулина.

Эта победа поставила Мартена Фуркада в один ряд с легендарным норвежцем Уле Эйнаром Бьерндаленом, который также становился обладателем большого Хрустального глобуса шесть раз.