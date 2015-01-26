История онлайн: лекция о массовых истериях и судах над животными в Средневековье

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Культурный центр "Пунктум" проводит цикл лекций по истории средневековой Европы. На встрече в понедельник речь пойдет о феномене массовых истерий и необычном явлении в истории судов - процессах над животными, а также о связи между этими двумя явлениями. Читает историк, специалист по средневековой культуре Лейонис Аанрис ван Хааске.

Прямую трансляцию этой лекции смотрите 26 января на этой странице, начало в 19.30.