История онлайн: лекция о массовых истериях и судах над животными в Средневековье

Фото: punktum.ru
Культурный центр "Пунктум" проводит цикл лекций по истории средневековой Европы. На встрече в понедельник речь пойдет о феномене массовых истерий и необычном явлении в истории судов - процессах над животными, а также о связи между этими двумя явлениями. Читает историк, специалист по средневековой культуре Лейонис Аанрис ван Хааске.
Прямую трансляцию этой лекции смотрите 26 января на этой странице, начало в 19.30.
- Когда: 26 января, 19.30
- Кто: Лейонис Аанрис ван Хааске
- Что: лекция о массовых истериях и судебных процессах над животными
- Кому смотреть: очарованным Средневековьем