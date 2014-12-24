По московским меркам: Крупнейшая ветеринарная клиника города

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Признанного рекордсмена среди ветеринарных клиник столицы найти сложно, на это звание сегодня претендуют сразу несколько организаций Москвы. Первая из них - международный научный центр лечения и реабилитации животных "Зоовет". Центр основали в 2000 году, сегодня здесь работают специалисты самого разного профиля: терапевты, анестезиологи, хирурги, кардиологи, специалисты в области онкологии. Кроме этого, есть даже ветеринар офтальмолог, стоматолог, гинеколог, специалист по грызунам и экзотическим животным. Отдельно клиника предлагает услуги по обследованию птиц - есть свой орнитолог.

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Клиника работает в круглосуточном режиме. Кроме приема врачей, здесь доступен целый ряд исследований - ЭКГ, УЗИ, лабораторные анализы, вакцинация, хирургические операции (в том числе даже микрохирургия глаза для животных) и многое другое. Осмотр животных проходит в десятке кабинетов. Есть две операционные, оборудованные всем необходимым, например - кислородными боксами, которые нужны при лечении животных с сердечной и дыхательной недостаточностью. В клинике предусмотрена профессиональная транспортировка животных в специально оборудованной машине - зоотакси.

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Еще одним крупнейшим ветеринарным центром Москвы считается клиника "Белый клык". Помимо обычного приема, при необходимости здесь можно воспользоваться услугами стационара: дневного, круглосуточного и инфекционного. Также специалисты осуществляют вакцинацию, чипирование и проводят сложные инструментальные исследования: рентген и УЗИ. В центре, который находится в Строгино, установлен даже аппарат МРТ. В клинике существует отделение хирургии и интенсивной терапии. Для питомцев в тяжелом состоянии есть услуга вызова врача на дом.

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Отметим также, что крупнейшей ветеринарной аптекой Москвы считается аптека, которая функционирует при многопрофильной клинике "Ветеринарный центр №1", расположенной на проспекте Буденного, 33.

Фото: ТАСС/Машков Юрий

Если говорить о мировом масштабе, то одна из самых больших ветеринарных больниц действует на базе зоопарка "Рануа" в Финляндии. Расположенная почти у полярного круга, она обслуживает раненых животных, которых после лечения выпускают обратно в среду обитания или же подыскивают им новых хозяев.