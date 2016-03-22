Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

В Московском зоопарке ждут потомство пингвинов и розовых пеликанов, сообщает Агентство "Москва".

Первыми отложили три яйца кудрявые пеликаны, а рядом с ними построили свои гнезда три пары розовых птиц.

"В природе пеликаны гнездятся колониями. Место для гнезда выбирает самка, она же его строит, но строительный материал приносит в клюве самец. Самкам в этот период приходится быть особо бдительными, поскольку самцы часто воруют гнездовой материал у соседей", – сообщили в пресс-службе парка.

Потомство пеликанов ожидают примерно через две недели. А пополнение семейства пингвинов – через месяц.

Также в зоопарке вышли из зимней спячки сурки. Первые две недели они почти не питаются, так как пищеварительная система еще не готова к принятию пищи. Сейчас грызуны чистят и ремонтируют свои норки и готовятся к размножению.

"А медведи еще не вышли из зимней спячки, ожидаем их пробуждения традиционно в апреле", – добавили в зоопарке.

В прошлом году в Московском зоопарке появились на свет около тысячи особей. Среди них порядка 400 детенышей млекопитающих и примерно 600 птиц.

Ранее m24.ru сообщало, что в Московском зоопарке открыли музей слонов. Новая экспозиция расположена в подвале павильона слонов.

Посетители музея узнают об анатомии, физиологии, привычках и среде обитания самого большого сухопутного млекопитающего Земли. Рассказ о слонах проиллюстрирован фотографиями, рисунками и видеороликами.