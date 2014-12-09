Посетители Дарвиновского музея будут отгадывать загадки о животных

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С 19 декабря по 1 февраля в Государственном Дарвиновском музее будет работать выставка "Животные в загадках". Посетители разгадают загадки и узнают о жизни животных в условиях дикой природы.

В музее уверены, загадки – это не испытание, а веселое развлечение. Подсказывать верные ответы посетителям будет новогодняя овечка. Во время игры гости музея узнают, что домик на спине носит не только улитка. А у кротов под землей есть такие же незрячие соседи.

"Новогоднее настроение подарит экспозиция с загадками зимнего леса, рассказывающая о владельцах теплых "квартир" и шуб, а также о зимних скитальцах и домоседах. Здесь же можно будет смастерить елочную игрушку и новогоднюю открытку для своих родных или оставить праздничное пожелание Дарвиновскому музею на пушистой елочке", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Для самых маленьких посетителей музея запланировано творческое задание "Отгадай загадку – нарисуй отгадку". Работы детей покажут на экспресс-выставке.

А 18 декабря для детей и их родителей откроют бесплатную творческую мастерскую "В ожидании праздника. Новогодние маски своими руками". Ребят ждет знакомство с книгой "Птицы в загадках", которую написал главный хранитель Дарвиновского музея Петр Смолин.