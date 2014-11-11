Спаситель мира: Что связывает Леонардо да Винчи и Никаса Сафронова?

"Нераскрытые тайны": Никас Сафронов - Тайна великого Да Винчи

Жаркое лето 1973 года. Воспитанники Одесской мореходки впервые допущены до ответственного похода. В честь 75-летия училища на паруснике "Товарищ" им доверено совершить плавание к берегам Америки в порт Балтимор. Среди счастливчиков курсант-судоводитель Никас Сафронов.

Но по иронии судьбы празднично наряженный парусник попадает в безумный шторм. Целые сутки весь экипаж противостоит морской бездне и упрямо держит курс на Балтимор. Обессиленный борьбой со стихией первокурсник Сафронов падает в каюте и проваливается в полуобморочный сон.

Что за откровение пришло во сне к молодому курсанту? Кто явился ему с загадочным посланием и как один мистический сон мог навсегда изменить жизнь Никаса Сафронова? Загадка да Винчи. Мистическая связь мэтра живописи и Никаса Сафронова. Правда ли, что картины художника обладают целительной силой? О чем жалеет и за что корит себя Никас Сафронов? Об этом читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Из моряков в художники

Никас Сафронов – личность одиозная. Его работы вызывают массу споров и противоречий у искусствоведов и ценителей живописи. Но как бы то ни было, талант живописца принес ему и славу, и богатство. В чем секрет его успеха? В гениальности? В везении? Или помощи тайных покровителей? Или, быть может, Никас Сафронов с детства стремился стать богатым и знаменитым?

"Да у меня не было никогда "быть известным", мне было никогда вот "заработать много денег". Я просто был увлекающийся человек, и мне хотелось освоить профессию, которая мне нравилась. Даже в живописи я очень эклектичен. Я не могу останавливаться на одном, иначе я устаю быстро, как и все, наверное, от этой рутины. И я меняю техники. От графики перехожу к акварели, от акварели к маслу", - утверждает заслуженный художник России Никас Сафронов.

С раннего детства Никас имел одну особенность: у него была феноменальная фотографическая память. Его взгляд легко фокусировался на мелких деталях, и он мог часами изучать понравившуюся вещь или явление.

"Я увидел трофейную машину в 3 года. Красивая черная немецкая машина. И мне захотелось ее рассмотреть во что бы ни стало, увидеть ее. Какое-то озарение такое. И вот она, увидев мальчика, она едет вправо. Я бегу вправо. Она хочет объехать слева – я бегу влево и кричу: "Не пущу!". И он поехал по мне и задавил меня", - вспоминает Никас.

3-летним мальчиком Никас Сафронов едва не погиб под колесами. Когда ему было 6 лет, он так увлекся течением воды в реке, что из любопытства шагнул в водоворот.

"Вот я залез в воду, она была мелкая. Но вдруг я попал в какую-то яму, и меня стала воронка закручивать, и мне вдруг захотелось страшно жить. Я стал так барахтаться, что я выплыл. И помню: пляж… в общем, никому дела до меня не было, дети играли также…кто-то в волейбол, кто-то в шахматы, газеты читал, кто-то просто дремал. Вот. И я выплыл. Для себя я совершил какой-то подвиг. Но тогда у меня возникло вдруг чувство, что не только ты никому не нужен, но все зависит только от тебя. Ты сам вправе строить свою судьбу", - рассказывает Никас Сафронов.

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Во взрослой жизни, занимаясь живописью, Никас Сафронов так же, как и в раннем детстве, не раз забывал о чувстве самосохранения и буквально с головой погружался в мельчайшие детали своих картин, с температурой под 40 без сна и передышки, работая на износ.

"Какие-то проблемы или какая-то боль – она человеком может абсолютно не восприниматься в этот момент, когда человек погружен в любимое занятие. Если художник болеет воспалением легких, и при этом у него высокая температура, и он продолжает рисовать свою картину и принимать при этом антибиотики, то он тогда быстрее вылечится. Есть такое выражение: "Работа лечит". Человек внимание свое фокусирует на позитивном действии для него, которое ему приносит удовольствие, и за счет этого идет самовосстановление физического тела", - говорит психолог Артем Толоконин.

"Я закрываюсь, отключаю все телефоны. Я не могу даже работать. Я должен остыть. Я должен пересмотреть. Я не могу заснуть, я мучаюсь, я не сплю. Я начинаю засыпать, раз – просыпаюсь опять от мысли. Иногда они настолько фантастические, но они тебя мучают, и ты все равно их вводишь в живописи. Художником надо родиться. Хоть я и искал помощников (я могу себе позволить, как мэтр, иметь помощников), но я не могу найти людей, которые бы понимали, что нужно", - рассказывает Никас Сафронов.

Исцеляющие картины

Художник утверждает: его картины исцеляют. В помещении, где выставлены его работы, происходят паранормальные явления.

"Через какое-то время она начинает лечить. Это от прихода, от молитв. Мои выставки в Оренбурге 2 года назад, когда заканчивалась уже выставка (на следующий день ее закрывали), вечером опечатали пломбами двери 2 залов, включили мониторы, и пока они там отдыхали, утром, проверяя, увидели, как по залу летают шары. Непонятные шары. И вверх, вниз, с картины, в картины, по залу.

И вот такая удивительная вещь: я видел как (мне показывали мониторы на каких-то выставках) люди стоят около картин и молятся или восхищаются и передают свою энергию. Почему вот все церкви, синагоги, мечети – они в замкнутых пространствах, потому что там энергия скапливается.

Она на стенах, в этих книгах. И она передает потом людям некую лечебную силу. Почему икона та начинает вдруг лучезарить и лечить? Значит, что-то в ней накопилось, и она готова отдать", - считает Никас Сафронов.

В местах, где Никас Сафронов проводит свои выставки, всегда появляются загадочные светящиеся шары. Сам художник признается, что впервые он увидел этот неопознанный объект в 17 лет в том самом мистическом сне на корабле.

"Я, например, состоялся как художник, когда во сне я увидел, как я хожу по галерее, где висят мои картины, которых в реальности я не написал. И, проснувшись, я зарисовал их большую часть, а потом я их продал (эти картины), и заработал себе почти на квартиру. Ну, чуть-чуть там я занялся фарцовкой тогда, чтоб дозаработать", - рассказывает Никас.

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Прикоснувшись к необъяснимому, Никас ни разу не засомневался в своем предназначении. В его грезах был загадочный бородатый старик, который объяснял и показывал ему, как создавать шедевры. Сафронов уверен: ему явился сам великий да Винчи и велел взять в руки кисть, передав священный шар, в котором заключены все тайны мировых художественных знаний.

"Есть замечательное слово, которое характеризует Леонарда. Его иногда употребляют, иногда нет, но оно мне очень нравится: универсальный гений. Что такое ренессанс? Что такое возрождение? Это не просто возрождение каких-то античных традиций в искусстве, в живописи, в скульптуре. Это кроме всего прочего эпоха великих географических открытий, эпоха гуманизма", - говорит искусствовед Сергей Заграевский.

Таинственный шар, который Леонардо да Винчи передал Никасу Сафронову – что это? Фантасмагорическая выдумка молодого парня? Просто странный сон? Или же, пусть в это невероятно трудно поверить, действительно засекреченное послание от мэтра живописи, обращенное к Никасу сквозь века? Разгадку этой тайны художник ждал целые 30 лет.

"Однажды я увидел этот сон, как я разгуливаю по галерее, где висят мои картины, которых в реальности я еще не написал. А со мной ходит какой-то дед, и все время делает мне какие-то замечания к каким-то работам, я соглашаюсь, иногда спорю. Потом оборачиваюсь в очередной раз, смотрю – деда нет. Вот я смотрю по сторонам – нет деда, поднимаю голову вверх – оказывается, улетает Леонардо да Винчи. Я говорю: "Леонардо, куда ты?". Он бросает молча мне такой шар, и я ловлю этот шар, и я просыпаюсь. И я понял, что я – художник", - утверждает Никас Сафронов.

Да Винчи как вдохновитель

Леонардо да Винчи – выдающийся живописец, скульптор и архитектор, живший в 15 веке в Италии. Он считал искусство средством познания тайн природы и законов Вселенной. Может ли величайший живописец стать наставником и проводником для человека, который родился на 5 столетий позже него? Или это плод воображения одиозного и эпатажного художника современности?

Многие работы Никоса Сафронова действительно были написаны под впечатлением от живописи величайшего Леонардо. Именно благодаря многолетнему скрупулезному изучению биографии, научных работ и трудов непревзойденного флорентинца, Никас почерпнул сотни идей и обрел свой странный неповторимый стиль живописи.

"Если ты живешь в этом, только ты понимаешь вот эту связь "картина-ты" и что туда добавить. Обычно я сажусь как ремесленник. Но вдруг вот где-то часа в 4, в 3 фокус глаза меняется, я снимаю очки (я работаю в очках), и я вижу какие-то такие тонкости, что просто невероятно.

Леонардно да Винчи

Как будто я вошел в эту картину, и я могу заметить детали, на которые я до этого не обращал и не фокусировал на них внимание. И вот это вписываешь. И ты там понимаешь: это оставить, это убрать. И когда ты едешь (а раньше у меня не было машины), я ехал домой в метро или в автобусе, и я видел, какой грим у людей.

Вот каждый прыщик замазывали, что волосы подкрашенные, морщины, которые скрываются. Я видел даже у человека, что за этой рубашкой, какая майка. Вот какое-то было такое чувство – продолжение этой истории, которая была раньше на холсте, а сейчас уже в реальности в этой жизни", - рассказывает Никас.

"Никас Сафронов – не такое простое явление в искусстве, каким его себе многие представляют. Его многие называют салонным портретистом, многие называют каким-то тусовщиком в ночных клубах. Это одна из составляющих, но он ею, конечно же, не исчерпывается, потому что и салонных портретистов много и уж тусовщиков хоть отбавляй, а Никас Сафронов – все-таки он один. У него удивительные пейзажи. И вот в этих пейзажах действительно проявляется его мистичность. Мистичность его взгляда, его какого-то мироощущения", - считает Сергей Заграевский.

Если представить, что Леонардо да Винчи действительно явился личным проводником Никаса Сафронова в мир творчества, то что же тогда означал тот прозрачный шар, который гений передал ему во сне? Эту прозрачную мистическую сферу Сафронов изображает на десятках своих полотен. Она стала его оберегом и тайным знаком.

Долгие годы Никас просто изображал шары на полотнах, следуя своей интуиции. Он стал создателем нового живописного направления - "дрим вижн". Его картины выполнены в странной манере, похожей на фантазии или полеты во сне. Эти картины приобрели невероятную популярность. Никас легко их продает за десятки и даже сотни тысяч долларов. Но почему?

"Когда кому-то везет – кому-то нет. Я не думаю, что я лучший художник, но наверняка есть еще лучше, сильнее. Понимаете, можно быть ремесленником, а можно быть художником. Художник – он вносит какой-то элемент в картину, как "Барыня Морозова". Суриков рисует бегущего мальчика, и картина начинает жить, двигаться. Пикассо нарисовал 7 хвостов, чтобы завиляла собака", - говорит Никас Сафронов.

Успех и признание

И все-таки, почему Никасу повезло? Почему художнику Сафронову пришел безусловный успех, ведь многие из тех, кого считали гениями живописи, так и не дождались ни денег, ни славы.

Винсент Ван Гог за 37 лет своей жизни успел написать почти две тысячи необычных и неповторимых полотен. Сегодня его картины стоят миллионы долларов. Однако при жизни Ван Гогу удалось продать всего одну. Художник сошел с ума и застрелился в 1890 году после создания депрессивной работы "Пшеничное поле с воронами".

Сандра Боттичелли - итальянский живописец, представитель раннего Возрождения, автор творения "Весна" и "Рождение Венеры". Он умер в нищете и забвении в XV веке. Его творчество было открыто заново только в середине XIX.

А вот полотна Никаса Сафронова, как и работы его великого кумира, принесли ему славу и почести при жизни. Быть может секрет его успеха – это копирование модели поведения и взглядов на жизнь да Винчи?

"Все великие спортсмены, художники, писатели всегда были на начале своей карьеры чем-то заражены или кем-то заражены. У них всегда были кумиры, ка которых они равнялись. И это мощнейший стимул для того, чтобы заниматься и идти вперед. Поэтому без этого великих людей не бывает. Всегда есть учителя", - считает Артем Толоконин.

"Ко мне подошел студент и сказал: "Маэстро, когда я буду большим художником, я хочу быть похожим на Вас". Я сказал: "Молодой человек, когда я был в Вашем возрасте, я мечтал быть Леонардо да Винчи", - рассказывает Никас Сафронов.

"У художника, который учится у великого мастера, он и может и должен выработать свой индивидуальный стиль работы. Кумир в данном случае является прототипом того, к чему человек стремится, но достигнув уровня кумира, человек его перерастать должен, добавляя что-то свое в это творчество", - говорит Артем Толоконин.

По мнению биографов, Леонардо да Винчи не ел мяса, спал не более 4 часов в день и был прекрасно слажен. Помимо живописи он прослыл специалистом в области законов пропорции, моделирования, астрономии и архитектуры.

Леонардо да Винчи. Фото :ТАСС

"Наследие Леонардо колоссальное. Это много тысяч листов записей и рисунков на этих записях. И это абсолютно потрясающий объем. Он же вообще был уникальным человеком. Если вот верить его биографам, то он, например, не спал ночью. Он спал каждые 4 часа 15 минут. Вот у него такой был распорядок сна. Благодаря огромной самодисциплине, благодаря огромному труду, над собой в том числе, у него было время. И, в общем, прожил достаточно долгую жизнь. Он прожил 67 лет. Это по тем временам уже очень большой срок. 67 лет – это уже достаточно глубокая старость для 16 века", - рассказывает Сергей Заграевский.

Никас Сафронов, хочет он того или нет, полностью копирует образ жизни и увлечения гения. Он так же, как и его средневековый кумир, сторонник вегетарианства и здорового питания, носит бороду и длинные волосы, помимо картин создает витражи и скульптуры. Увлекается астрономией, черчением, архитектурой и коллекционирует старинные предметы интерьера, преимущественно с исторической родины да Винчи.

Ремонт в своих апартаментах художник делал 10 лет. Тут собраны уникальные предметы интерьера, каждый из которых попал в руки к владельцу не случайно. Но самым главным в огромной коллекции Никас считает камин 15 века.

"Я приехал во Францию и на распродаже одной такой антикварной увидел вот этот портал. Но самое удивительное, когда мне дали документы, это оказался герб племянника Франциска І. Франциск І – это человек, которого любят во Франции как у нас Петра І. Это созидатель. И на его руках умер Леонардо да Винчи. И он ему продал "Джоконду". И это знаковая какая-то вещь, все как-то соединилось", - вспоминает Никас.

Реинкарнация гения

А что, если на минуту представить, что прошлые жизни существуют, и мы проживаем не одну, а несколько, поэтапно, встречаясь и расходясь друг с другом не раз и не два. Быть может Никас Сафронов, который наяву не может поговорить об искусстве с величайшим мэтром Леонардо, когда-то 5 веков назад вел с ним искрометные споры как раз у этого камина.

А что, если мы так упорно тяготеем к былому именно потому, что на подсознательном уровне нам уже знакома та атмосфера и те законы. А может Никас Сафронов – это и есть реинкарнация великого Леонардо?

"Когда ложусь спать я беру блокнот с собой рядом кладу, и ночью могу проснуться записать какие-то вещи, которые мне потом нужны для работы. Это существует всегда, и когда я во сне сплю, я всеми мыслями представляю, что это мне пригодится. Я не понимаю для чего, но я заставляю себя проснуться и этот сюжет зафиксировать как-то. Вот ты смотришь как бы над тем, как говорят, когда человек уходит, ангел твой, душа вернее, смотрит за всем, что происходит с твоим телом, тебе делают операцию, и ты вдруг возвращаешься опять в это тело. Вот то же самое во сне и происходит. Такие же у меня видения, которые фиксируют все движения, все, что происходит в этом сне, как реальность", - рассказывает Никас Сафронов.

На примере жизни Никаса Сафронова можно попробовать проверить теорию о возрождении душ, их молодости или зрелости. Если вдуматься: откуда в человеке, родившемуся в 1956 году в Ульяновске такая несовременная аристократичность и манерность, светская отрешенность и страстная любовь к готической архитектуре и дизайну?

Как он может окружать себя предметами, которые несут в себе мощнейшую древнюю энергетику и так легко и гармонично чувствовать себя в этих интерьерах?

"Моя бабушка считалась даже ворожеей такой, и мама ее. И мама тоже обладала таким лечебным свойством: заговаривала зубы, когда болели, от ячменей всяких лечила. И говорила: "Пока я живая, ты все равно не сможешь". Но мама – нет, она не была ведьмой, она была глубоко верующей.

Даже вот то, что она научила меня убирать – это молитва. Молитва определенная, она не повторяется, ее нигде нет, и никогда я таких не читал молитв. Но она лаконичная, простая, но в ней какая-то заложена сила. Даже если ты ее произносишь про себя", - говорит Никас.

"Когда мне кто-то совершает какое-то зло против меня, я готов его просто убить. Но я понимаю, что я не имею права как человек верующий и как просто человек, любящий природу и жизнь, да и известный человек к тому же, я просто иду и молюсь. И отпускаю. Вот как только я мысли отпускаю, у меня перестают существовать какие-то совершенно даже дальние обиды, а тот человек продолжает вредить, с ним что-то происходит. Вот такое я встречал много раз с моими делами какими-то. Ну, вот один попал под поезд, понимаете", - утверждает Никас Сафронов.

Поиски себя

Популярность в светских кругах, сотни друзей и знакомых. На первый взгляд Никас Сафронов – человек абсолютно счастливый. Но художник признается: на самом деле это далеко не так. Вот уже 10 лет он живет с глубоким чувством вины. Что же так мучает художника?

"Время уходит так быстро. Ты не успел закончить что-то, недоделал. Это тебя очень мучает. И не нашел человека. И не нашел отношения с детьми. Один – в Лондоне, другой – в Австралии, третий там, в Париже учится, четвертый там еще где-то", - сетует Никас Сафронов.

"Ни одна депрессия на ровном месте никогда не бывает. Всегда есть ее. Есть причины видимые: какая-то ситуация неблагоприятная повлияла на человека. Есть причины невидимые. Вот в зависимости от этого любые конфликты с внешним миром у человека пойдут либо в физическое расстройство, если человек более материалистичен, либо в эмоциональное расстройство, если человек более эмоционален.

Конечно же, уровень психических расстройств и их вычурность зависит от интеллектуальных способностей человека. Как говорил Фрейд: "Чем больше интеллект – тем сильней невроз и ярче он может проявляться". Потому что интеллект, с одной стороны, – полезная штука, но для некоторых людей это может быть обузой.

Если хороший интеллект, хорошая память не уравновешены позитивной эмоциональной составляющей, то это бомба замедленного действия", - считает Артем Толоконин.

За последние годы из жизни Никаса Сафронова ушли самые близкие люди. Одиозный живописец живет в своих огромных апартаментах один. Одиночество стало для Никаса Сафронова и злой иронией судьбы, и личным выбором. Долгие годы он не может простить себе ошибки прошлого и потерю любимых людей.

"Мой папа прожил 94 года. И если б не мои волнения, не вот эти мои сопереживания, наверное, он бы давно ушел. Вот я бросал все: я ушел от одной очень важной персоны, которая дала мне блестящую, скажем, карьеру в этой стране. Я уехал. Я сказал: "Я прошу прощения, я должен поехать к папе. Он заболел". Вот я один раз упустил и виню себя до сих пор. Он заболел. Я приехал, скажем, не сразу. Я был за рубежом. Его лечили от кашля. А у него было воспаление легких. Я приехал в больницу срочно, но было уже поздно. Он был уже в возрасте. А он такой, как мальчишка. Зимой раздевался и снег убирал. Лазил по крышам. В 93 года он грохнулся с крыши – покрывал ее шифером. Дед такой был веселый. Но энергии было очень много. Вот мой брат ушел. Он был музыкант. Он пил. И я его время от времени забирал в Москву, лечил и отправлял назад. Через какое-то время опять срывался. И вот мой брат попросил…паспорт он потерял. А я ему говорю: "Вот ты приедешь лечиться ко мне, вот и паспорт будет у тебя". Хотя он на 9 лет старше меня. И так случилось, что через месяц его не стало. И я до сих пор корю себя: я бы сегодня забрал его, сделал ему загранпаспорт, отвез бы куда-нибудь его за границу, побыл бы с ним, отложил бы все, все дела, все денежные…все…", - рассказывает Никас Сафронов.

"Если к вопросу ухода из жизни близких человек относится слишком трепетно и ему кажется, что он должен что-то вечно делать для того, чтобы другой жил, и по каким-то причинам такого не происходит, то, конечно же, человек начинает переживать самую негативную гамму самообвинения и чувствовать себя, что он виноват.

И естественно, таким образом и депрессия может быть, и суицидальные мысли, вплоть даже до реального суицида. Но никогда не должна ответственность одного человека за свою жизнь перекладываться на плечи другого человека", - говорит Артем Толоконин.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Потеряв отца, мать и брата, Никас нашел для себя всего один способ утешения: он верит, что их ангелы-хранители продолжают находиться рядом, и общается с ними.

"Более того, я молюсь, чтоб ангел-хранитель моей мамы, ангел-хранитель моего папы, ангел-хранитель моего брата Саши помогали моему земному ангелу во всех моих земных делах. Это правда. И даже когда проверяли однажды энергетику мою в одном институте (тоже была программа одна), и ведущий Виноградов такой есть замечательный Михаил, ученый, такой серьезный человек, и он сказал, что у Вас не один ангел, а как будто 3 или 4. Вот столько энергии в моей руке. Поэтому, ну, наверное, что-то работает и это происходит на тонком плане, и у тебя все получается, потому что ты, в общем-то, хороший человек. Я не злой человек", - утверждает Никас Сафронов.

Тайна хрустального шара

Леонардо да Винчи – верный наставник, вдохновитель и друг художника Сафронова приготовил ему и всем ценителям искусства главный сюрприз: когда Никас решил, что он знает о своём творчестве и творчестве великого да Винчи абсолютно все, загадочный флорентинец подкинул Никасу ключик к разгадке главной тайны его жизни – тому самому мистическому сну с шаром, который художник изображает на своих картинах вот уже 30 лет.

В 2011 году группа лондонских арт-дилеров во главе с Робертом Саймоном отправили на реставрацию некое полотно неизвестного автора. В ходе ряда европейских экспертиз картина была признана неизвестным ранее творением мэтра да Винчи.

"Картина "Спаситель мира" - она в свое время появилась в 1958 году на аукционе художественном. И имела совсем другой вид. И ее купили просто так вот за 45 фунтов. Это была очень сильно записанная живопись с усами подведенными, с бородой, с кудрями совсем другими. И потом эту картину просто отдали на реставрацию, чтобы улучшить, привести в порядок. И выяснилось, что под ней, под тем слоем краски, который на нее был написан в позднейшие времена, скрывается абсолютно другая вещь", - говорит Сергей Заграевский.

На этом загадочном полотне 1506 года "Спаситель мира" держит в левой руке хрустальный шар так похожий на тот, что приснился молодому Никасу Сафронову. А правая рука Спасителя приподнята в благословении. Черты лица человека на картине обладают невероятной схожестью с чертами лица художника Сафронова.

"Однажды мы были с моим другом (там несколько нас было человек) в Южной Корее в горах в буддийском монастыре женском. И вот настоятельница, увидев меня, стала плакать. И переводчик на мой вопрос ответил, что она видела Будду много раз с моим лицом. У меня такая эйфория возникла. Я отдал все деньги (там больше тысячи долларов), потом снял часы Картье золотые подарил ей. Я был готов даже отдать цепочку, которую я ношу всегда с собой, но как-то подумал: "Зачем ей серебряная цепочка? Она ей ...". Вот это был какой-то как… магия какая-то. Позже я уехал в Японию (у меня была там небольшая выставка) и я спешил в 8 апреля вернуться назад, к моему дню рождения. А они тут что-то копошились, что-то готовились к какому-то празднику. А я говорю: "А что у вас за праздник будет?" "Ну как? 8 апреля родился Будда!» И у меня это еще больше вызвало какое-то состояние какого-то непонятного мистического чувства, что все не просто так", - рассказывает Никас.

Фото ТАСС: Михаил Фомичев



Будда Шакьямуни – дословно "Пробужденный мудрец из рода Шакья" - духовный учитель, легендарный основатель буддизма. "Спаситель мира" великого да Винчи – кто он? Высший разум, высшее благо и Хранитель всего живого на земле.

Для мусульман – Аллах, для православных - Иисус Христос, для буддистов – Будда. Если верить в знаки и предзнаменования, выходит, в том самом загадочном сне, который дал Никасу решимость стать художником, Сафронов был благословлен на созидание искусства божественной материей.

Похоже, сам художник верит в прошлые жизни и разные воплощения на этой земле.

"Это работает 100%. Верят-не верят в это, но есть Вселенский разум мировой, есть разум во Вселенной, есть разум на земле. Земля живая. Мы ее обижаем. Энергия есть между людьми. Люди встречаются те, которые нужны. Наши встречи не случайны. Будда взял красный мел, прочертил круг и сказал: "Где были люди ни жили, чем бы ни занимались, настанет такой день, когда они все встретятся в этом красном круге". И люди пересекаются, встречаются, изменяют, предают. Только потом жалеют, что кто-то живой остался в этом красном круге, а кого-то мы уже потеряли", - говорит Никас Сафронов.

"Во-первых, я позитивный сам по себе человек. Все, что я делаю, я делаю позитивно. Я не делаю каких-то ужасов на картинах, которые бы вызывали шок. Мне заказали 11 сентября что-то связанное с этой трагедией (одна американская галерея), и принесли мне фотографию, материал с ужасающими какими-то сюжетами. Я нарисовал просто плачущего ангела на развалинах. Понимаете, все. Там, на тему нефти нарисовал чудовище доброе, которое как бы как фонтан из воды выныривает, и оно может быть, и злым видится нам и так далее, но оно доброе. И я во все вкладываю какую-то философию и доброту или позитив. И люди это чувствуют, понимаете. И когда я писал иконы, люди вешали в детских, где патология была у ребенка – он вылечился. Один ребенок или взрослый уже парень ушел от сатанистов, когда мама умолила меня написать ей Казанскую Божью Матерь, и вот она считает, что икона помогла. И так далее. Вот это все заряд внутренний, передаваемый через холсты, через работы на зрителя", - рассказывает Сафронов.

Жизнь Никаса Сафронова окутана десятками мистических легенд. Что из них правда, а что вымысел – понять не всегда возможно. Одни его боготворят, другие – ругают, третьи – боятся. Кто-то восхищается его полотнами и вносит его имя в список лучших художников столетия.

А кто-то считает его полотна самодеятельностью. И пускай художника обидеть может каждый. Неоспоримо одно – это необычный человек, который может погружаться глубоко в мир фантазий и подсознания. Звезды или высшие силы распорядились так, что Никас Сафронов имеет совершенно иное мироощущение, состоящее из едва уловимых мелочей, тонкостей и нюансов.

Сам живописец признается: именно великий Леонардо да Винчи вдохновил его и превратил из робкого юноши в мастера в фантастическом мире живописи. Не боясь прослыть сумасшедшим, Никас на 100% уверен, что своей яркой карьерой и успехом он обязан человеку, которого никогда не встречал в реальной жизни. Разве что существуют прошлые жизни и параллельные миры.