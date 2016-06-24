Три жилых дома построят на месте снесенных пятиэтажек в ЗАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

До конца года на Проспекте Вернадского город построит три жилых дома на 412 квартир, сообщает пресс-служба департамента строительства.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, освоение территории на Проспекте Вернадского началось в 2013 году. С этого момента в эксплуатацию уже ввели девять корпусов на 1065 квартир.

Новые объекты строят на месте снесенных пятиэтажек. Всего за это время снесли семь ветхих домов. Новые дома предназначены для переселения москвичей из ветхого жилья, а также для слабозащищенных слоев населения.

Что построят на западе Москвы

Муниципальные жилые дома возводят по индивидуальным проектам. На первых этажах предусмотрены квартиры для маломобильных групп граждан. Все корпуса выполнены с отделкой квартир и мест общего пользования, прилегающая территория благоустроена.

Всего до конца года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 40 жилых домов общей площадью 753,2 тысячи квадратных метров.

В частности, в Северном округе построят три корпуса на 82,5 тысячи квадратных метра, а в Северо-Восточном, в котором возведут наибольшее число объектов, – четыре корпуса общей площадью 152,8 тысячи квадратных метра.