Объем ввода жилья с начала года вырос на 3,9%

ИТАР-ТАСС

Объем жилищного строительства в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,9%. В период с января по июль 2012 года было сдано 25,2 миллиона квадратных метров жилья.

В прошлом году за аналогичный период было введено 24,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстата).

В период с января по июль 2012 года было введено в эксплуатацию 295,4 тысячи квартир. В июле этого года было построено 52,6 тысячи новых квартир, объем работ составил 508,7 миллиарда рублей.

Объем работ первых семи месяцев 2012 года составил 2,578 триллиона рублей или 103,7% к уровню аналогичного периода предыдущего года, говорится в материале.