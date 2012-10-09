Около 60% домов Москвы находятся в ведении управляющих компаний

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице зарегистрированы около 450 управляющих организаций, в их ведении сосредоточено примерно 60 процентов многоквартирных домов.

Как сообщил на интернет-конференции агентства РБК замначальника Государственной жилищной инспекции Москвы (Мосжилинспекции) Николай Ревин, 121 управляющая организация имеет государственную формой собственности. Остальные управляющие организации являются частными.

Также в городе существует 2300 товариществ собственников жилья, которые сами управляют своими домами. В их ведении находится около 10 процентов жилищного фонда Москвы.

Николай Ревин отметил, что в Москве существует серьезная конкурентная борьба между управляющими компаниями. Стимулируют ее сами собственники жилья.

"Зачастую приходит новая управляющая организация, начинает работу, и появляются несогласные с ее методами работы, с расценками, которые использует управляющая организация, с качеством работы. Соответственно, собственники начинают обращаться, начинают проводить инициативные собрания, и при проведении такой работы уже та управляющая организация, которая занималась управлением многоквартирным домом на тот момент, может остаться без работы", - сообщил замглавы Мосжилинспекции.

Он добавил, что собственники через общее собрание могут выбрать новую управляющую организацию, которая более качественно предоставляет свои услуги.

Николай Ревин также сообщил, что с 1 июня 2012 года Мосжилинспекция проводит мониторинг раскрытия информации на сайте Минрегионразвития. На этом портале любой собственник жилья в многоквартирном доме может дать оценку своей управляющей организации, а также изучить эффективность работы других управляющих компаний.

Как сообщил замглавы Мосжилинспекции, большинство жалоб на управляющие компании связаны с техническим состоянием зданий. Однако, по его словам, число таких обращений уже уменьшается, и больше становится сообщений о начислении платежей, раскрытии информации и качестве коммунальных услуг.

"То есть уже собственник понимает, что надо смотреть не только на то, горит лампочка или не горит, а уже смотреть в целом на деятельность управляющей организации", - заключил Ревин.