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Квартира

03 августа 2016, 13:20

Россиян предложили переселять из аварийных домов в другие регионы

жилье квартиры квартира авария

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россиянам, которые живут в аварийных домах и ждут переселения в новостройки, могут предложить жилье в другом регионе. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Декан факультета экономики недвижимости, директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что люди держатся за свои приватизированные квартиры, потому что зачастую это их единственный капитал.

"Я бы реализовала этот закон на альтернативной основе. Жилье стало частным в результате приватизации, а не потому что люди покупали себе квартиры. Огромный процент приватизированных квартир стал единственным капиталом у россиян. Сейчас полученные квартиры могут стоить несколько миллионов и люди, конечно, очень держатся за это жилье", – пояснила она.

В Минстрое пока не видят острой необходимости менять жилищную программу таким образом. Об этом заявил журналистам глава ведомства Михаил Мень, сообщает ТАСС.

Жителям аварийных домов могут предложить квартиры в других регионах

Она также отметила, что россияне не привыкли переезжать, потому что во многих регионах сложно найти работу. "В стране нет навыков миграции. По уровню миграции мы занимаем последнее место в мире. Американец за жизнь в среднем меняет восемь мест работы и не привязывается к жилью. А для нас это огромная часть финансового достояния. Люди привязаны к району и завязаны на школы, детские сады и работу", – добавила она.

По мнению Иванкиной, для реализации этого предложения нужно сначала решить все вопросы социально-инженерной инфраструктуры, чтобы она была одинаковой в районных и крупных городах.


Как пишет "Российская газета", предлагаемые изменения позволят быстрее переселить граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года.

Расселение аварийного жилья планируется завершить до конца следующего года. Снос этих домов – одно из основных направлений реализуемой сегодня в Москве программы "Жилище". На месте демонтированных "хрущевок" появится современное жилье, детские сады, школы и поликлиники. Согласно планам города, снос пятиэтажек закончится в 2018 году.

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