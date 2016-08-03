Россиян предложили переселять из аварийных домов в другие регионы

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Россиянам, которые живут в аварийных домах и ждут переселения в новостройки, могут предложить жилье в другом регионе. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Декан факультета экономики недвижимости, директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что люди держатся за свои приватизированные квартиры, потому что зачастую это их единственный капитал.
"Я бы реализовала этот закон на альтернативной основе. Жилье стало частным в результате приватизации, а не потому что люди покупали себе квартиры. Огромный процент приватизированных квартир стал единственным капиталом у россиян. Сейчас полученные квартиры могут стоить несколько миллионов и люди, конечно, очень держатся за это жилье", – пояснила она.
В Минстрое пока не видят острой необходимости менять жилищную программу таким образом. Об этом заявил журналистам глава ведомства Михаил Мень, сообщает ТАСС.
Она также отметила, что россияне не привыкли переезжать, потому что во многих регионах сложно найти работу. "В стране нет навыков миграции. По уровню миграции мы занимаем последнее место в мире. Американец за жизнь в среднем меняет восемь мест работы и не привязывается к жилью. А для нас это огромная часть финансового достояния. Люди привязаны к району и завязаны на школы, детские сады и работу", – добавила она.
По мнению Иванкиной, для реализации этого предложения нужно сначала решить все вопросы социально-инженерной инфраструктуры, чтобы она была одинаковой в районных и крупных городах.
Как пишет "Российская газета", предлагаемые изменения позволят быстрее переселить граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года.
Расселение аварийного жилья планируется завершить до конца следующего года. Снос этих домов – одно из основных направлений реализуемой сегодня в Москве программы "Жилище". На месте демонтированных "хрущевок" появится современное жилье, детские сады, школы и поликлиники. Согласно планам города, снос пятиэтажек закончится в 2018 году.