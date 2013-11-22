Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября 2013, 14:41

Происшествия

Крыша ТЦ в Риге могла обрушиться из-за нарушения техники безопасности

Москвичи несут цветы к посольству Латвии в память о жертвах в Риге

Полиция рассматривает три версии причин обрушения крыши торгового центра, расположенного на одной из окраин Риги: ошибка в проектировании, халатность при возведении здания и размещение на его крыше различных стройматериалов. Так, на крышу супермаркета для проведения работ по озеленению было привезено почти 50 тонн стройматериалов.

Ссылки по теме


Согласно последним данным спасателей, в результате трагедии погибли 33 человека. В больницы на настоящий момент доставлены 28 пострадавших. Других посетителей торгового центра продолжают искать под завалами.

Напомним, что вечером в четверг, 21 ноября, в магазине Maxima обрушились кровельные конструкции. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров.

жертвы крыши Рига обрушение кровли обвалы жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика