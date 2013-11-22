Крыша ТЦ в Риге могла обрушиться из-за нарушения техники безопасности

Москвичи несут цветы к посольству Латвии в память о жертвах в Риге

Полиция рассматривает три версии причин обрушения крыши торгового центра, расположенного на одной из окраин Риги: ошибка в проектировании, халатность при возведении здания и размещение на его крыше различных стройматериалов. Так, на крышу супермаркета для проведения работ по озеленению было привезено почти 50 тонн стройматериалов.

Согласно последним данным спасателей, в результате трагедии погибли 33 человека. В больницы на настоящий момент доставлены 28 пострадавших. Других посетителей торгового центра продолжают искать под завалами.

Напомним, что вечером в четверг, 21 ноября, в магазине Maxima обрушились кровельные конструкции. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров.