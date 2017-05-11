Восемь человек погибли в Китае в результате землетрясения

Фото: ТАСС/AP/Massimo Percossi

Стало известно о восьми жертвах в результате землетрясения на северо-западе Китая, сообщает "Лента.ру". Еще 11 человек получили травмы.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном округе 11 мая. Эпицентр находился в отдаленном районе округа Таксорган префектуры Кашгар. Очаг подземных толчков находился на глубине восьми километров.

В этом регионе землетрясения – частое явление, правда большинство из них наносит незначительный урон. На этот раз некоторые стены зданий получили повреждения или обрушились. Данные о жертвах продолжают поступать.