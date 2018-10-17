Мегаполису добавят платформ: на каких направлениях МЖД появятся новые станции

В конце следующего года на Курском направлении построят станцию Остафьево. Новый остановочный пункт появится между станциями Щербинка и Силикатная в ТиНАО.

"Сейчас готовится территория под будущую стройку, перекладываются коммуникации и возводится фундамент под конкорс – вокзальное здание", – рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе Московской железной дороги.

Для новой станции возведут два стеклянных конкорса: двухэтажные здания с эскалаторами и выходами на улицы Подольская и Южная. Соединит постройки крытая пешеходная галерея. На втором этаже конкорсов разместятся кассовые и турникетные залы, служебные и технические помещения. Для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками предусмотрены два эскалатора и лифт.

Общая площадь станционных зданий составит 1,8 тысячи квадратных метров. Новым остановочным пунктом смогут пользоваться жители Щербинки, а также районов Новомосковский и Южный, которые сейчас активно застраиваются.

На длинном перегоне



На Киевском направлении МЖД, также в границах ТиНАО, построят новую станцию Санино. Стройка начнется в 2019 году, сообщил порталу Москва 24 руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, железнодорожные платформы будет строить ОАО "РЖД".

Названная по близлежащей деревне станция появится между остановочными пунктами Кокошкино и Крекшино. Сейчас расстояние между этими станциями – 4,5 километра. Новый остановочный пункт разобьет длинный перегон, и жителям близлежащих населенных пунктов станет удобнее добираться до центра Москвы. Со временем в районе Санино в один узел свяжется несколько видов транспорта.

"По оценкам экспертов, этой транспортной артерией смогут пользоваться не менее 30 тысяч человек в день", – отметил Владимир Жидкин. Недалеко от будущей станции строится жилой комплекс из девяти многоэтажных корпусов на 2,7 тысячи квартир и детским садом.

На территории Москвы по нитке Киевского направления МЖД планируют возвести еще две станции: Минская и Аминьевская. Приступить к строительству компания ОАО "РЖД" планирует в следующем году. Обе станции будут с пересадками на метрополитен.

Платформу Минская соединят переходом с одноименной станцией "Минская" Калининско-Солнцевской линии метро. Ее построят между станциями Москва-Сортировочная-Киевская и Матвеевская.

Справа от железной дороги в сторону центра Москвы в ближайшем будущем пройдет новая магистраль – Южный дублер Кутузовского проспекта. Обе станции Минские, а также наземный транспорт, курсирующий по прилегающим улицам, объединят в транспортно-пересадочный узел "Минская". Ожидается, что новый ТПУ разгрузит станцию "Киевская" Кольцевой линии метро и Киевский вокзал на 30 процентов.

Железнодорожная станция Аминьевская появится на пересечении Аминьевского шоссе и железной дороги на перегоне Матвеевская – Очаково. Вблизи построят станцию метро "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии.

Пассажиры пригородных поездов смогут пересаживаться на метро. Две станции и их связка станут частью транспортно-пересадочного узла "Аминьевское шоссе", где планируется построить автостанцию, подземные пешеходные переходы, разворотные площадки для общественного транспорта, а также многофункциональный комплекс с подземным паркингом на 302 машино-места.

Ближе к центру



В феврале следующего года запустят новую станцию "Инновационный центр "Сколково" на Белорусском направлении МЖД. О предстоящих планах порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе фонда "Сколково".

"Запуск станции запланирован на февраль 2019 года, вместе с вводом в эксплуатацию транспортного хаба. Она заменит собой станцию Трехгорка", – отметили в пресс-службе.

Остановочный пункт Трехгорка Белорусского направления Московской железной дороги после завершения строительства станции Сколково закроют и разберут. Новые железнодорожные платформы откроют вместе с 400-метровым пешеходным переходом через Минское шоссе и 21-этажным офисным центром.

Мультимодальный кластер "Сколково" объединит несколько видов транспорта. Вблизи станции организуют разворотную площадку для автобусов и сделают наземную парковку на 200 машин. На последующих этапах развития этой зоны предусмотрено создание до 1200 машино-мест.

Еще одно Ховрино



Между станциями Левобережная и Ховрино Октябрьской железной дороги появится новая железнодорожная станция Ховрино-2. К 2021 году ее построят рядом с конечной станции Замоскворецкой линии метро "Хорино". Станции свяжут подземным переходом и объединят в транспортно-пересадочный узел "Ховрино". Об этом рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство станции Ховрино-2 начнется в следующем году, после завершения экспертизы проекта, которая намечена на февраль 2019 года. А готова пассажирская платформа будет через три года.

"Темп строительства будет зависеть от длины и частоты технологических окон, которые можно организовать на этом напряженном железнодорожном направлении. Кроме того, здесь сложные грунты, но мы планируем в трехлетку закончить и строительство станции Ховрино-2, и ее интеграцию с метро "Ховрино", – отметил заммэра.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что Замоскворецкую линию метро за станцию "Ховрино" продлевать не планируется. А жители Зеленограда, чтобы доехать до дома, смогут пересаживаться здесь с метро на железную дорогу.

"Здесь появится увязка с будущей железнодорожной станцией Ховрино-2. Пассажиры, следующие в Зеленоград, смогут комфортно пересесть на поезда", – добавил Хуснуллин.

Рядом с вестибюлем конечной станции Замоскворецкой линии также построят международный вокзал для автобусов из Финляндии. Принимать автостанция будет также рейсы региональные и междугородние. Здание вокзала строится на пересечении Прибрежного проезда и улицы Дыбенко.

В строении площадью 10,4 тысячи квадратных метров откроют кафе, зал ожидания, комнату матери и ребенка, магазины, а также помещение для обслуживания автобусов. Рядом с вокзалом появятся перроны, отстойно-разворотная площадка для общественного транспорта и плоскостная парковка на 100 машино-мест.

Автобусы в ТПУ "Ховрино" будут прибывать по трассе М11 "Москва – Санкт-Петербург" через Бусиновскую развязку над МКАД и далее по новому участку Северо-Восточной хорды. В сентябре этого года вблизи будущего ТПУ открылся участок СВХ от Дмитровского шоссе до улицы Фестивальной, интегрированный в федеральную трассу M11.