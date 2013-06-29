Власти предостерегают жителей от купания в прудах из-за энтеровируса

Фото: ИТАР-ТАСС

И.о. заммэра Москвы по вопросу социальной политики Леонид Печатников предостерег жителей столицы от купания в прудах с непроточной водой, так как в жару в этих водоемах можно заразиться энтеровирусом.

"Жара – предрасполагающий фактор к распространению энтеровируса. Сейчас жарко, все идут купаться, так я хочу сказать, что в непроточной, застоявшейся воде живет энтеровирус", - цитирует Печатникова РИА Новости.

Чиновник также отметил, что энтеровирус, которым заразились дети в Москве, является сезонным и опасности для жизни не представляет. По его словам, серозным менингитом москвичи болеют каждый год, и по статистике показатель этого года не превышает уровень прошлых лет.

Напомним также, накануне главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров рекомендовал москвичам пить только кипяченую воду в жару.

"При кипячении вся нехорошая флора умирает. Не пейте никакую воду даже из святого источника. Не сочтите за богохульство, бога не хватит на все источники, а инфекция может прорваться во все источники", - сказал Никифоров.