Москвичей ожидают аномально жаркие выходные

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Жаркая погода ожидает москвичей в предстоящие выходные дни, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 6 августа, воздух в Москве прогреется до 30 градусов. В воскресенье столбики термометров могут подняться до 33 градусов. При этом, возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Его скорость может достигать 12–17 метров в секунду.

Жара спадет уже в понедельник, 8 августа – дневная температура не превысит 22–24 градусов.

Нормативы Москвы: что такое уровни опасности жары

В этом году летний температурный рекорд принадлежит 26 июня. Тогда воздух в Москве раскалился до 32 градусов.