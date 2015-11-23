Зарплаты участковых терапевтов в Москве значительно выросли

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Зарплаты участковых терапевтов в столице выросли до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам социальной политики Леонид Печатников, передает корреспондент m24.ru.

"У нас участковые врачи зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц, некоторые уже выше. Но нагрузка на них возросла", – подчеркнул Печатников.

По его словам, участковые врачи уже не выезжают на дом к пациентам, для этого создали специальную службу.

Зарплата участковых терапевтов примерно на 20 процентов превосходит среднюю зарплату врачей по городу (76,5 тысячи рублей в месяц).

Ранее директор центра "Содействие" Константин Саранов сообщал, что средняя зарплата участкового терапевта в столице составляет около 80 тысяч рублей. Кроме того, в частных клиниках терапевтам обычно выплачивают от 50 до 70 тысяч рублей, а в лечебных учреждениях высокого ценового сегмента средняя зарплата может доходить до 100 тысяч рублей.

Отметим, Печатников заявлял, что к 2018 году столичные врачи будут получать 140 тысяч рублей в месяц. Он подчеркнул, что зарплата врачей должна быть в два раза выше средней по региону.