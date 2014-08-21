В столице повысилась рождаемость и снизилась смертность - Депздрав

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136 тысяч младенцев ежегодно появляется на свет в столичных роддомах. Такие цифры назвал 21 августа на пресс-конференции в правительстве Москвы заместитель главы департамента здравоохранения Николай Потекаев, сообщает Агентство "Москва".

По словам Николая Потекаева, в городе удалось добиться увеличения рождаемости и понизить смертность рожениц и младенцев. "Для профилактики заболеваний создана структура модернизированных лечебных учреждений, поликлиник, амбулаторно-поликлинических центров. Работают 65 центров здоровья, в том числе 18 центров здоровья для детей", – сообщил журналистам заместитель руководителя департамента. Также он добавил, что все центры оснащены необходимым оборудованием для ранней диагностики заболеваний у детей.

Среди рожениц в столице много несовершеннолетних. Как рассказал на конференции главный врач Морозовской детской больницы Игорь Колтунов, более 1000 детей ежегодно рожают девушки, не достигшие 18 лет. Игорь Колтунов также напомнил, что в июле на базе больницы по распоряжению департамента здравоохранения был создан Центр репродуктивного здоровья детей и подростков. Теперь в этом учреждении несовершеннолетние будущие мамы смогут получить помощь в процессе беременности.

В марте 2014 года m24.ru сообщало о заявлении Сергея Собянина, что показатели рождаемости в столице уже два года опережают показатели смертности. Кроме того, смертность новорожденных за последние десятилетия удалось снизить в три раза, о чем сообщила в апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова.