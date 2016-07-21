Форма поиска по сайту

21 июля 2016, 16:37

Общество

В 18 странах мира отмечены случаи заболевания холерой

Фото: Samir Bol/ZUMA

В 18 странах мира отмечены случаи заболевания холерой в 2016 году, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Число заболевших составляет свыше 54 тысяч человек.

Наиболее сложная обстановка по холере отмечается на Гаити, где с начала года отмечено более 25 тысяч заболевших. В Танзании – 13 тысяч заболевших и 11 тысяч – в Демократической Республике Конго.

Кроме того, отмечено осложнение эпидемиологической ситуации по холере на Украине. Случай заболевания у ребенка зарегистрирован в Мелитополе. В 2011 году в году в Мариуполе число заболевших холерой превысило 30 человек.

Холера – опасная кишечная инфекция, вызываемая кишечным вибрионом. Симптомы заражения схожи с пищевым отравлением, с разницей в том, что при холере симптомы более выраженные. Во время болезни человек может в сутки потерять до 40 литров жидкости, что приведет к смертельному обезвоживанию. Чтобы предотвратить заражение необходимо соблюдать правила надлежащей гигиены и безопасного приготовления пищи.
здравоохранение Роспотребнадзор заболевания холера

