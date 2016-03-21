Московских призывников не берут в армию из-за проблем с костями и cуставами

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Болезни костно-мышечной системы являются наиболее распространенной причиной, мешающей призывникам из Москвы направляться на срочную военную службу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Погонина.

"По причинам негодности к военной службе у нас на первом месте болезни костно-мышечной системы – 18 процентов случаев, далее болезни системы кровообращения и органов дыхания – по 11 процентов", – добавил Погонин.

Существуют десятки разновидностей болезней костномышечной системы, с которыми в армию не берут. Среди наиболее известных можно выделить: плоскостопие, сколиоз позвоночника, остеохондроз, артрит, артроз и другие.

По словам замглавы департамента, средний показатель годности к военной службе в Москве в осенний призыв 2015 года по сравнению с весенним увеличился с 69 процентов до 77,8 процентов. Всего в осенний призыв 2015 года в вооруженные силы РФ поступили более шести тысяч москвичей. Каждый второй из них имеет высшее или среднее профессиональное образование.

Ранее военный комиссар Москвы Виктор Щепилов сообщал, что количество уклонистов от армии за два года сократилось на 45 процентов. По его словам, осенью 2015 года медицинское освидетельствование прошли около 40 тысяч призывников Москвы, из них более 30 тысяч признаны годными и годными к военной службе с незначительными ограничениями.

В этом году весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

