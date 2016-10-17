Форма поиска по сайту

17 октября 2016, 12:35

Антитабачные кабинеты появятся в российских вузах

Кабинеты, где студенты смогут анонимно получить помощь в борьбе с табачной зависимостью, появятся в российских вузах, сообщает РИА Новости. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Он также рассказал о том, что в школах в рамках предмета ОБЖ пройдут уроки, на которых детям расскажут о психологии табакокурения.

Школьные занятия будут вести по специальному учебнику психологии. Сейчас его разрабатывают. Этому разделу в дисциплине ОБЖ будут уделять 20 часов ежегодно, отдельный раздел посвятят вреду табака и наркотических средств.

Кекелидзе отметил, что этот предмет будет использоваться исключительно в прикладных целях.

Доля курящих россиян достигла минимума за предыдущие семь лет. Если три года назад 41 процент опрошенных ВЦИОМ заявили, что являются курильщиками, то в текущем году таких людей снизилось до 31 процента.
