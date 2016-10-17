Антитабачные кабинеты появятся в российских вузах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кабинеты, где студенты смогут анонимно получить помощь в борьбе с табачной зависимостью, появятся в российских вузах, сообщает РИА Новости. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Он также рассказал о том, что в школах в рамках предмета ОБЖ пройдут уроки, на которых детям расскажут о психологии табакокурения.

Школьные занятия будут вести по специальному учебнику психологии. Сейчас его разрабатывают. Этому разделу в дисциплине ОБЖ будут уделять 20 часов ежегодно, отдельный раздел посвятят вреду табака и наркотических средств.

Кекелидзе отметил, что этот предмет будет использоваться исключительно в прикладных целях.