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Общество

12 декабря 2014, 19:25

Сокращенным терапевтам предложат вакансии участковых врачей

здравоохранение врачи Леонид Печатников участковые реформа здравоохранения терапевты медицина

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Сокращенным в результате реформы системы здравоохранения стационарным терапевтам предложат более тысячи вакансий участковых врачей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по социальным вопросам Леонида Печатникова.

По его словам, в 2015 году московские власти планируют добиться, чтобы на каждом участке работал один участковый врач. Таким образом, будет свободно более тысячи вакансий.

"У нас будет высвобождение людей из стационаров, среди них будет довольно много терапевтов. У них есть выход, если хотят остаться в специальности, мы их сразу трудоустраиваем, ибо я потребовал, чтобы в следующем году было так: один участок - один участковый врач. Так что у нас минимум 1 тысяча с лишним вакансий", - отметил Печатников.

При этом если терапевтов могут сразу трудоустроить в качестве участкового, то врачам-специалистам для этого прежде необходимо пройти двухлетнее обучение в ординатуре.

"Мы ждем два года, чтобы врач переучился и остался в профессии, но если он не хочет идти ни туда, ни сюда, он может самостоятельно искать работу, в Москве это будет непросто, но их ждут регионах", - подчеркнул заммэра столицы.

Как поддерживают врачей в Москве

Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений: взрослых и детских с филиалами. Как утверждал заммэра Москвы Леонид Печатников, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

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Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

С 1 декабря в столице работает центр трудоустройства медработников. Он расположлся в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создан единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной. Помощь в центре получили уже более 300 человек.

Медицинские работники, сокращенные в рамках реформы системы столичного здравоохранения, получат компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Единовременные денежные выплаты получат все сотрудники системы здравоохранения столицы, уволенные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года в связи с сокращением штата работников.

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

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