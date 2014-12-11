Власти зафиксировали необоснованный рост цен на электронику

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Столичные власти будут отправлять Федеральную антимонопольную службу данные о завышенных ценах на смартфоны, планшеты, а также другую технику и электронику. Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова. Так, аналитическая служба ведомства уже выявила необъяснимое подорожание на 25% Blu-ray проигрывателей, а также планы повышения цен у китайских производителей электроники. Свои сообщения о подорожаниях департамент будет основывать не на ценах в конкретных магазинах, а на данных в среднем по рынку.

"Мы используем данные о ценах более чем в 100 крупнейших интернет-магазинах, а также используем специальный доступ к Price.ru и "Яндекс.Маркету". Также у нас есть договор о раскрытии данных с несколькими крупными ритейлерами, однако их названия мы сказать не можем", - пояснила Елена Новикова. В обращениях к ФАС о подорожании будет говориться о среднем повышении цен, без указания конкретных магазинов.

"То есть, например, недавно мы обнаружили, что за осень в среднем на 25% выросли в цене проигрыватели Blu-ray. При этом для этого нет каких-либо объективных рыночных факторов", - пояснила представитель IT-департамента. Прежде всего, внимание будут обращать на подорожание самой популярной и важной для москвичей техники - смартфонов, планшетов и компьютеров. Будут ли жаловаться конкретно на Blu-ray, пока не решено, поскольку они не настолько необходимы горожанам. Однако, например, недавние сообщения от производителей китайской электроники Huawei и Lenovo о намерении поднять цены на 20-30% аналитики ведомства называют необоснованными.

"Себестоимость производства в Азии не растет такими темпами", - пояснил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Алексей Чукарин. Он надеется, что корпорации пересмотрят свои планы по повышению цен.

Однако если смартфоны или компьютеры этих китайских производителей все же подорожают слишком сильно в будущем году, департамент будет вынужден сообщить об этом антимонопольной службе, добавила Елена Новикова. По ее словам, аналитики проведут контрольное исследование рынка в январе-феврале 2015 года. "В это время уже как раз будут заключены новые контракты на поставку техники в магазины и можно будет посмотреть на изменение поведения компаний и продавцов", - пояснила Елена Новикова.

Кроме того, по данным департамента информационных технологий, за осень 2014 года существенно выросли цены на компьютерные комплектующие. В частности, к концу ноября 2014 года стоимость процессоров увеличилась в среднем на 37% и составила 6877 рублей, материнские платы подорожали на 31% до 3 878 рублей, а жесткие диски на 32% до 3778 рублей. Однако это подорожание объясняется объективными рыночными факторами.

С лета 2014 года началось падение курса рубля по отношению к иностранным валютам. С начала года доллар и евро выросли более чем на 20 рублей. Ослабление национальной валюты эксперты связывают с падением цен на нефть, а также с последствиями объявленных России санкций со стороны США и Европы. В связи с резким подорожанием иностранных валют эксперты стали прогнозировать повышение цен на технику на 20-30% в 2015 году. Так, например, о повышении цен сообщали "М.Видео", "Евросеть" и интернет-магазин "Юлмарт". С 26 ноября на 20 - 25% уже подорожала продукция компании Apple. В частности, на 8 тысяч рублей подорожал iPhone 6 с памятью 16 Гб, на 10 тысяч рублей увеличилась цена на iPhone 6 plus с аналогичным объемом памяти.





В пресс-службе ФАС РФ пояснили M24.ru, что служба рассматривает все обращения граждан, органов исполнительной власти и даже может инициировать проверку по сообщениям в СМИ. "Процесс работы с письмом от департамента не будет отличаться от работы с обращениями граждан. Его рассмотрят в течение 30 дней и сообщат о том, будет ли проводиться проверка",- отметил представитель антимонопольной службы.

Столичные власти зафиксировали необоснованный рост цен на электронику

Он также отметил, что обработкой сообщений от IT-департамента займется московское управление службы. Столичное УФАС не смогло предоставить оперативный комментарий.

Отметим, что ранее ФАС уже заявляла о готовности принимать жалобы москвичей на повышение цен на бытовую и компьютерную технику перед новым годом. При этом в антимонопольной службе отмечали, что проверить торговые сети они могут только на наличие коммерческого сговора. В этом случае поставщикам или ритейлерам может грозить штраф от 1% до 15% оборота, а также уголовное преследование.

Председатель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов полагает, что производители и поставщики, как и торговые сети, вряд ли попытаются завысить цену на фоне ситуации на валютном рынке. "Бытовая техника и электроника не являются предметом первой необходимости. И любое повышение цены негативно сказывается на спросе, если цены будут слишком высокими, то потребители просто перестанут приобретать эти товары",- отметил эксперт.



По поводу уже объявленного роста цен на ряд товаров, по мнению Гуськова, пока сложно сказать, насколько он обоснован. "Каждая компания действует исходя из собственной внутренней экономики - то есть своего планирования расходов и доходов на будущий год. Кроме того, на цену влияет множество факторов. Так, в будущем году на ней могут сказаться дополнительные сборы с торговых площадей, а также рассматриваемый в Госдуме законопроект, устанавливающий дополнительный экологический сбор на производство и импорт всех бытовых товаров", - пояснил Гуськов.

Замдиректора института управления социальными процессами Высшей школы экономики Ирина Козина полагает, что департамент информационных технологий также мог бы публиковать данные о повышении цен в интернете. "Пусть ведомство предупреждает москвичей о том, что по его мнению, завышена цена на какой-то конкретный товар, а также предлагает отложить покупку до лучших времен", - отметила Козина.

Дарья Миронова