Данные о загруженности поликлиник опубликовали на портале госуслуг

Фото: ТАСС/YAY

Информацию о загруженности поликлиник добавили к сервису прикрепления к лечебным учреждениям на городском портале госуслуг, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Эти сведения помогут горожанам выбрать, где лечиться. Информация о поликлиниках дополнена данными о ближайшем приеме у терапевта и задержках в очередях.

Кроме этого, сервис показывает список терапевтов, работающих в поликлинике, какие участки они обслуживают, и сколько пациентов уже закреплены за доктором на каждом участке.

Вся эта информация поможет москвичу сделать оптимальный выбор поликлиники для прикрепления. Если пользователь уже обслуживается в каком-то медицинском учреждении, сервис напомнит его номер участка и подскажет имя врача.

Возможностью прикрепиться к медицинскому учреждению через портал госуслуг уже воспользовались порядка 50 тысяч человек. Заявку, поданную через интернет, рассмотрят в течение трех дней. Услуга доступна любому жителю города старше 18 лет, если его полис зарегистрирован в Москве.

Электронным сервисом можно воспользоваться и на портале mos.ru, куда с 1 ноября перенесли все услуги с городского сайта госуслуг.

Чтобы начать работу, достаточно открыть раздел "Услуги и сервисы" и перейти в соответствующую рубрику. В помощь пользователю есть интерактивные инструкции, которые помогут сориентироваться в сервисах, а при необходимости можно обратиться в службу техподдержки.

Логин и пароль от столичного портала госуслуг останутся прежними, при необходимости можно использовать и адрес – pgu.mos.ru, но с 1 декабря начнется автоматический переход на mos.ru.