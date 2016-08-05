Клещи укусили около 600 москвичей за неделю

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В столичных клиниках с 29 июля по 4 августа зарегистрировано 577 случаев укусов клещей, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Преимущественно случаи кусов происходили на территории Московской области (67 процентов), а в 32 процентов случаев – на территории других регионов РФ.

За этот же период было привито 357 москвичей, в том числе 229 детей. Всего в текущем году прививки были сделаны 23,5 тысячи человек.

С начала сезона активности клещей в медицинские организации Москвы обратилось 9 261 пострадавших. Для сравнения, в 2015 году за аналогичный период за помощью обратилось 11 431 человек.

"Мосгорсправка": Как защититься от укуса клеща

С начала сезона зарегистрировано 359 случаев клещевого боррелиоза, за аналогичный период 2015 года – 379 случаев.

Чтобы предотвратить распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, Роспотребнадзор обработал 838,056 гектара зон массового отдыха москвичей, парков и лесопарков, в том числе 474,26 гектара территорий детских летних оздоровительных учреждений.