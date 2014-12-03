Департамент соцзащиты выделил около 500 рабочих мест для врачей

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Департамент соцзащиты столицы выделил около 500 рабочих мест для врачей, попавших под сокращение. Медики смогут устроиться на работу в подведомственные департаменту учреждения, передает Агентство "Москва".

"Какие именно это будут учреждения, я сейчас не назову, их у нас 390, но тем не менее вакансии нашлись, около 500 мест, так что при желании можно трудоустраиваться", - сообщил глава департамента Владимир Петросян.

Отметим, сейчас в столице проходит реформа здравоохранения. В ее рамках проводится технологическое переоснащение московских медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям планируют освободить 30 процентов больничных коек. Этому будет способствовать ускорение диагностики и лечения пациентов.

Укрупнение клиник означает, что неэффективные больницы будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями.

Как поддерживают врачей в Москве

В среду, 3 декабря, Мосгордума приняла изменения в закон "Об охране здоровья" о единовременных денежных выплатах для сокращаемых медработников. Компенсации не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Напомним, 27 ноября Сергей Собянин подписал постановление о компенсационных выплатах врачам, попавшим под сокращение. Медработники получат компенсации из городского бюджета в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу выплатят по 200 тысяч рублей, среднему – по 300 тысяч, врачам – по 500 тысяч рублей. Деньги получат те, кого уволили в связи с сокращением в период с 1 июля этого года по 31 декабря 2015 года.

Мэр также подписал постановление о профессиональной переподготовке и обучении медработников. На период обучения утверждена ежемесячная выплата (стипендия) в размере 30 тысяч рублей. В зависимости от квалификации подготовка займет от нескольких месяцев до трех лет.

Для этих целей столичные власти создадут центр "Содействие", среди задач которого создание информресурса, проведение ярмарок вакансий и финансирование этих мероприятий.