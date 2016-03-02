К строительству медкластера в "Сколково" могут подключиться Германия и Австрия

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Власти Москвы ведут переговоры с немецкими и австрийскими компаниями об их участии в создании международного медицинского кластера в "Сколково". Об этом сообщил в ходе I Российско-китайского строительного форума руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"Мы ведем активно переговоры с немецкими, австрийскими компаниями. Я вот только вчера вернулся из Австрии", – цитирует Черемина Агентство "Москва".

Он отметил, что медкластер "Сколково" позволит привлечь не только иностранные инвестиции, но и самые современные медицинские технологии. Черемин пояснил, что на территории медкластера могут работать иностранные врачи. Здесь действуют иностранные дипломы.

"Столичное правительство сейчас делает все, чтобы люди больше не уезжали из Москвы, а приезжали в нее", – добавил он.

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей также выразил надежду, что китайские девелоперы также будут заинтересованы в реализации этого проекта. "Мы будем приветствовать, если китайские корпорации проявят интерес к развитию этого проекта", – сказал чиновник.

Напомним, в июне прошлого года Госдума приняла закон о создании международного медкластера в "Сколково". Под него планируется выделить около 490 тысяч квадратных метров. В рамках создания кластера будет построен флагманский клинико-диагностический центр, образовательно-медицинский центр, инфраструктурные объекты, онкологический центр, помещения для офисов исследовательских компаний.

В рамках Адресно-инвестиционной программы (АИП) власти Москвы выделили на создание медицинского кластера субсидию в 100 млн руб.