Посетители ВДНХ смогут бесплатно проверить сердце

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На ВДНХ можно будет бесплатно проверить сердце и зрение. Акция "Проверь свое сердце" будет проходить в павильоне №5 с 23 по 31 августа с 10.00 до 17.30. Состояние сердечно-сосудистой системы будут диагностировать на современном кардиовизоре.

Все желающие смогут также проверить зрение и измерить глазное давление, сообщает пресс-служба благотворительного фонда содействия реализации программ "Лиги здоровья нации".

В 2013 году в рамках акции бесплатные исследования прошли более 14 тысяч человек.

Помимо этого, в павильоне №5 работают общественные приемные: Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Клиники НИИ питания РАМН, Межотраслевой Научно-технический Комплекс "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова. Также встречи с москвичами проводят врачи Научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства и Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН. Специалисты бесплатно осматривают посетителей, дают рекомендации и т.д.

В пресс-службе отметили, что сейчас Россия занимает первое место по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Количество людей с болезнями системы кровообращения с каждым годом растет. Согласно атласу "Здоровье России", в 2006 году заболеваниями сердца страдали 2 млн 739 тысячи москвичей, а в 2011 году – уже больше 3 млн человек.

График проведения бесплатных обследований для населения в 2014 году 23.08-31.08 - Диагностика сердца 23.08-31.08 - Диагностика сердца 30.08-07.09 - Проверка зрения + подбор очков 13.09-21.09 - Проверка позвоночника 20.09-28.09 - Диагностика сердца 27.09-05.10 - Измерение внутриглазного давления 04.10-12.10 - Тестирование по радужной оболочке глаза 18.10-26.10 - Диагностика сердца 25.10-02.11 - Проверка зрения + подбор очков 08.11-16.11 - Проверка позвоночника 15.11-23.11 - Диагностика сердца 22.11-30.11 - Измерение внутриглазного давления 29.11-07.12 - Тестирование по радужной оболочке глаза 13.12-21.12 - Диагностика сердца 20.12-28.12 - Проверка зрения + подбор очков

Добавим, что в павильоне №14 "Вычислительная техника" на ВДНХ департамент информационных технологий проводит консультации по пользованию госуслугами в электронном виде. Здесь можно познакомиться с мобильными приложениями и различными онлайн-услугами, которые предлагает своим жителям столица. Также в павильоне можно попробовать в действии московский портал госуслуг и приложения для смартфона, и узнать, как работает городская система видеонаблюдения. Выставка будет работать до осени, после чего павильон закроют на реконструкцию.