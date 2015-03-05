Физика города: как свет от компьютеров, солнца, фонарей и фар влияет на человека

Иллюстрация: Ольга Денисова

Каждый день, просыпаясь утром, мы погружаемся в город, полный фактур, звуков и красок. Пока мы идем на работу и гуляем в парке, нам в голову приходит миллион вопросов о том, как же все вокруг нас устроено в этом огромном мегаполисе. Почему небоскребы не падают? Чем отличается кровь горожанина от крови жителя деревни? Выше какого этажа не стоит жить и почему?

Мы предложили ученым дать ответы на наши вопросы и разъяснить, чем опасно обилие городского освещения, как наше дыхание может навредить окружающим, почему язык прилипает к ледяному турнику и из-за чего люди болеют зимой. Так появился проект "Физика города". Новые вопросы и новые ответы ищите на нашем сайте по понедельникам и четвергам.

Как количество городского освещения и его интенсивность влияет на наши глаза и организм в целом?



В повседневной жизни нас окружает масса источников света: мониторы компьютеров, солнце, фонари, фары автомашин и другие яркие предметы. Каким образом их свечение влияет на наши глаза – рассказывает младший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Севастьян Шумейко.

Реальную опасность для нашего зрения представляет только по-настоящему интенсивное излучение. Источники "опасного" света могут быть как естественного, так и искусственного происхождения. Не стоит, в частности, обращать незащищенный взгляд на солнце, огонь, прожекторы и искры сварочного аппарата. Другой вопрос: как искусственное освещение влияет на наш организм в целом?

Человек подчиняется так называемым суточным, циркадным ритмам. Ключевым элементом этого механизма является эпифиз – железа в мозгу, вырабатывающая гормон мелатонин. Работа эпифиза зависит от степени освещенности окружающего мира. Мозг считывает данные о количестве света вокруг с сетчатки глаза через гипоталамус. В темное время суток в крови накапливается много мелатонина – именно это помогает нам быстрее засыпать.

Кроме "снотворной" функции гормон имеет и другие полезные свойства, оказывая антиоксидантное и иммуностимулирующее воздействие на организм. Тем временем, недостаток мелатонина способен привести к раннему старению. В данный момент в научном сообществе ведутся споры о том, влияет ли искусственное ночное освещение, которого так много в городе, на выработку гормона. Результаты проведенных на данный момент исследований свидетельствуют о том, что такое влияние, видимо, незначительно.

С.К.Шумейко, младший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, преподаватель образовательного центра для школьников "Improvement". В образовательном центре ведет группы по физике и математике.