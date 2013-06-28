Россия подаст заявку на проведение Евро-2020

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия подаст заявку на проведение матчей финального турнира Евро-2020. Город-кандидат, который примет матчи Евро, будет определен позднее.

Решение о подаче заявки на проведение Евро-2020 было принято на заседании исполкома РФС, сообщает "Интерфакс".

Требования к городам-кандидатам будут размещены на официальном сайте РФС. Заявки от кандидатов будут приниматься до сентября этого года. Матчи Евро примет один из городов, в случае если заявку России выберут в ходе голосования УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года планируется провести в разных странах. Свои заявки уже подали Шотландия, Ирландия, Грузия, Уэльс и Азербайджан. Города, которые примут чемпионат Европы, будут объявлены в сентябре 2014 года.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 может принять Москва.