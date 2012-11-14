В Пермском крае в результате утечки газа погибли рабочие

Фото: www.vsmpo.ru

В среду, 14 ноября, в городе Березники Пермского края на заводе "Ависма" произошла утечка парогазовой смеси. В результате погибли три человека, еще 20 были госпитализированы.

ЧП произошло в 15:00 в результате разгерметизации хлоратора химико-металлургического цеха, передает РИА Новости. Ранее сообщалось об утечке хлора.

"На данный момент утечка газа устранена и цех продолжает свою работу. На предприятии работает специальная комиссия по расследованию причин случившегося. Состав парогазовой смеси определяется. Уже установлено, что отравляющее вещество не является хлором. Угрозы жизни и здоровью сотрудников "Ависмы" и жителей города Березники нет", - отметили в пресс-службе компании "Ависма".

По последним данным, с признаками отравления различной степени тяжести были госпитализированы 20 человек. При этом двое пострадавших находятся в реанимации, сообщает региональное управление МЧС.

Сотрудники краевого Следственного комитета завели уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть людей. Виновным грозит пять лет тюрьмы.