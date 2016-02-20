Православные активисты хотят запретить концерты метал-группы Batushka

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Православные активисты потребовались запретить концерты польской метал-группы Batushka на территории России. Кроме того, они настаивают на привлечении организаторов мероприятий к уголовной ответственности, сообщает "Интерфакс".

С соответствующими требованиями к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился председатель общественной организации "Православный союз" Роман Плюта. Концерты должны состояться в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.

По мнению Плюты, творчество Batushka разжигает религиозную вражду. "Целью нападок этой группы являются христиане. Мы требуем от правоохранительных органов обратить на это пристальное внимание во избежание провокаций", – отметил он.

Недовольство православных активистов вызвал также тот факт, что в текстах песен, исполняемых группой, "Божьи молитвы исполняются от лица сатаны, а тексты их намеренно искажены".

Плюта опасается, что под личиной Batushka действуют старые знакомые православных активистов и их непримиримые противники из группы Behemoth. О реакции СК на требования активистов пока ничего не известно.

Стоит отметить, что православные "деятели" не впервые требуют запретить концерты не нравящихся им групп на территории России. Аналогичная судьба ждала Behemoth и группу Cannibal Corpse.

А самый известный случай произошел с Мэрилином Мэнсоном. В июне 2014 года концерт певца на ВДНХ в рамках фестиваля Park Live был отменен из-за угрозы безопасности участников фестиваля. Неизвестный позвонил организаторам и рассказал, что под сценой заложена бомба.

Выяснилось, что "телефонным террористом" оказался православный активист, который хотел, чтобы Мэнсон не выступал в России. Добиться отмены выступления законным путем активисты не смогли, но сорвать концерт им все-таки удалось.