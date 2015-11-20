Боевики захватили 170 заложников в отеле в столице Мали

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 10 вооруженных боевиков захватили 170 заложников в отеле в столице Мали Бамако, сообщает МИА "Россия сегодня".

Нападение произошло в отеле Radisson Hotel Bamako. Cилы безопасности уже окружили отель, в здании гостиницы идет перестрелка. Предположительно, в результате нападения уже есть погибшие.

ТАСС отмечает, что боевики проникли на территорию отеля в автомобиле с дипломатическими номерами. Ответственность за нападение пока никто не взял.

Это второй крупный теракт за неделю: вечером 13 ноября в Париже произошли три взрыва в районе стадиона "Стад де Франс", где в этот момент играли сборные Франции и Германии. В 11 округе французской столицы в одно из ресторанов была открыта стрельба. Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, в заложники были захвачены от 60 до 100 человек.