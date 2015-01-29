Минкультуры может внести поправки в закон о нецензурной лексике

Фото: ТАСС / Владимир Астапкович

Министерство культуры России изучит практику применения закона о нецензурной лексике и предложит возможные поправки к нему, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.

Количество требований могут уменьшить, но ужесточить ответственность за несоблюдение.

Как отметил Мединский, возврат мата на телевидение, в театр, литературу и в кино широкого показа недопустим. Разумные исключения возможны в сфере фестивального кино.

Что касается маркировки "18+", то она однозначно необходима для фильмов в кинотеатрах, а вот на литературных произведениях маркировка важна не всегда.

Напомним, в 20 января российские режиссеры Никита Михалков, Федор Бондарчук, Карен Шахназаров, Олег Табаков и другие адресовали премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой внести поправки в закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях.

Режиссеры уверены, выдавать прокатное удостоверение с возрастным ограничением "18 плюс" можно фильмам, в которых нецензурная лексика обусловлена художественным замыслом.

Этот вопрос Медведев поручил проработать Минкультуры РФ. Однако депутаты Госдумы выступили против поправок в закон о нецензурной лексике

Закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях вступил в силу 1 июля 2014 года. В настоящее время прокатное удостоверение картинам с нецензурной лексикой не выдается. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей.

.