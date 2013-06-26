Госдуме рекомендовали принять проект против продажи сим-карт с рук

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, направленный о борьбе с SMS-мошенничеством, а также документ, запрещающий продажу сим-карт без паспорта.

Законопроекты были внесены группой депутатов во главе с вице-спикером от "Единой России" Сергеем Железняком. По мнению депутатов, продажа незарегистрированных на абонента сим-карт усложняет розыск преступников. Так, более 70% всех ложных сообщений о готовящихся терактах поступает с мобильных телефонов с подобными картами.

Документ предполагает запрет на продажу сим-карт не уполномоченными операторами связи и обязательное предоставление паспорта при покупке. За нарушение гражданину придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, должностному лицу - от 10 до 50 тысяч рублей, юридическому - от 50 до 200 тысяч.

Комментируя инициативу в эфире радиостанции "Москва ФМ", депутат Госдумы Вадим Деньгин отметил, что "мы озабочены тем, что на улицах стали процветать представители азиатской внешности и других национальностей, которые активно предлагают купить контракт без наличия паспорта. Этот контракт является законным, но проконтролировать человека, который владеет данным номером телефона, просто невозможно. Это развязывает руки смс-мошенникам".

Кроме того в 2012 году значительно увеличилось количество жалоб граждан на услуги контент-провайдеров, оказываемых, в том числе посредством коротких номеров. По некоторым данным, каждый год при помощи различных уловок со счетов абонентов списывают более 10 миллиардов рублей. Жалобы связаны в основном с оказанием допуслуг без согласия абонента, списание средств за не предоставленные услуги и так далее.

"С принятием закона о дополнительных услугах сотовых операторов пользователи мобильной связи смогут самостоятельно решать, нужна им предлагаемая услуга или нет. Законопроект... предполагает возможность создания оператором связи отдельного лицевого счета абонента для оплаты дополнительных услуг, перечисление по которым осуществляется в пределах средств на этом лицевом счете", - отметил Железняк.