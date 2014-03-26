В страховой стаж будут зачислять до 4,5 лет ухода за детьми

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское правительство постановило зачислять в страховой стаж до 4,5 лет ухода за детьми, а не три года, как было ранее. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее в стаж зачислялся период ухода максимум за двумя детьми - по 1,5 года на каждого. Теперь же родителям отводится по 1,5 года на каждого из троих детей. Таким образом власти хотят повысить уровень социальной защищенности многодетных родителей.

В конце декабря в России приняли закон об увеличении в полтора раза периода, который засчитывается родителям в страховой стаж за отпуск по уходу за ребенком. Для его корректной работы и было принято соответствующее постановление правительства.

Напомним, что страховым стажем считается тот период работы, в течение которого уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России. При этом засчитываться могут те виды деятельности, которые не являются работой и взносами не подтверждаются. Среди них: периоды ухода за детьми, службы в армии и другие. В свою очередь, общий трудовой стаж - это суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года.