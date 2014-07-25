Врачей предлагают штрафовать за указание в рецепте названия лекарства

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В Минздраве предлагают штрафовать врачей за назначение пациентам торговых названий лекарств, а не действующего вещества, сообщает телеканал "Москва 24".

В ведомстве уверены, что таким образом врачи не оставляет пациенту выбора, поскольку аналоги одного и того же препарата сильно различаются по цене. Между тем люди часто о них не знают и вынуждены покупать дорогие лекарства. Штрафовать предлагается и за отказ в выписке беспатентного рецепта. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2015 года.

Помимо этого, врачей собираются наказывать за выписку медикаментов, опасных для здоровья пациентов. Как отмечает "Российская газета", наказывать предлагают и аптекарей: за отпуск опасной таблетки-фальсификата или контрафакта будет грозить лишение свободы на срок 8-12 лет.

"Утро": За неправильные рецепты врачей начнут штрафовать

Назначать препараты только по международному непатентованному наименованию (названию действующего вещества) врачам предписали еще в прошлом году. В аптеке же пациент сам мог выбрать из всей линейки препаратов наиболее подходящий по цене и качеству.